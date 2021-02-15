اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 08:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يتراجع عن مؤتمر صحفى حول براءته خلال اللحظة الأخيرة فى فلوريدا

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:41 م
ترامب يتراجع عن مؤتمر صحفى حول براءته خلال اللحظة الأخيرة فى فلوريدا دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب كان من المتوقع أن يتحدث إلى الصحافة المنتظرة في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن تبرئته من عزله قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة.

وقالت كايتلان كولينز من شبكة سي إن إن على تويتر: "على الرغم من أن موظفيه اعتقدوا فى البداية أن ترامب سيدلى بتصريحات أمام الكاميرات بعد محاكمته الثانية لعزله، إلا أن هذه الخطة تغيرت".

وأضافت "تم إبلاغ المراسلين المتمركزين في بالم بيتش بأن بيانًا من الرئيس السابق لم يعد متوقعًا".

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن حلفاء الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، هاجموا الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لإداننته فى محاكمة المساءلة التى واجه فيها ترامب اتهاما بالتحريض على التمرد الذى أدى إلى اقتحام الكونجرس.

وقال السيناتور ليندسى جراهام، إن حركة ترامب حية وبخير، فى إظهار لهيمنة الرئيس السابق على الحزب بعد يوم من تبرئته من قبل مجلس الشيوخ.

وفى غضون ساعات من انتهاء المحاكمة، تحرك الحزب الجمهورى فى ولايتى لوزيانا ونورث كارولينا، لتوجيه اللوم إلى عضوى مجلس الشيوخ عن الولايتين الذين صوتا لصالح إدانة ترامب.

ورأت بلومبرج، أن هذه التحركات تؤكد دور ترامب كقوة للجمهوريين، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يخطط لسكون فى تشكيل الحزب الجمهورى فى الدورة الانتخابية المقبلة وما بعدها


ترامب

الجمهوريين

دونالد ترامب

براءة ترامب

عزل ترامب

محاكمة ترامب

نتائج ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمريكا على درب ترامب رغم الرحيل.. كيف تحولت رؤى دونالد لـ"ثوابت" جديدة فى أمريكا؟.. العودة لاتفاقية أوباما مع إيران مستحيل.. وحرية التجارة المطلقة ضرب من الماضى.. والاستقواء بالحلفاء ضد الخصوم "رهان" خاسر

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:30 م

بلومبرج: حلفاء ترامب يهاجمون الجمهوريين الذين صوتوا لإدانته فى مجلس الشيوخ

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:09 م

بايدن يتحرك سريعا لتمرير حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد انتهاء محاكمة ترامب

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:39 م

رئيس الوزراء البريطانى: تبرئة ترامب تدل على رسوخ الديمقراطية الأمريكية

الأحد، 14 فبراير 2021 09:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة