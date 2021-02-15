ترامب يتراجع عن مؤتمر صحفى حول براءته خلال اللحظة الأخيرة فى فلوريدا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب كان من المتوقع أن يتحدث إلى الصحافة المنتظرة في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن تبرئته من عزله قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة.

وقالت كايتلان كولينز من شبكة سي إن إن على تويتر: "على الرغم من أن موظفيه اعتقدوا فى البداية أن ترامب سيدلى بتصريحات أمام الكاميرات بعد محاكمته الثانية لعزله، إلا أن هذه الخطة تغيرت".

وأضافت "تم إبلاغ المراسلين المتمركزين في بالم بيتش بأن بيانًا من الرئيس السابق لم يعد متوقعًا".

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن حلفاء الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، هاجموا الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لإداننته فى محاكمة المساءلة التى واجه فيها ترامب اتهاما بالتحريض على التمرد الذى أدى إلى اقتحام الكونجرس.

وقال السيناتور ليندسى جراهام، إن حركة ترامب حية وبخير، فى إظهار لهيمنة الرئيس السابق على الحزب بعد يوم من تبرئته من قبل مجلس الشيوخ.

وفى غضون ساعات من انتهاء المحاكمة، تحرك الحزب الجمهورى فى ولايتى لوزيانا ونورث كارولينا، لتوجيه اللوم إلى عضوى مجلس الشيوخ عن الولايتين الذين صوتا لصالح إدانة ترامب.

ورأت بلومبرج، أن هذه التحركات تؤكد دور ترامب كقوة للجمهوريين، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يخطط لسكون فى تشكيل الحزب الجمهورى فى الدورة الانتخابية المقبلة وما بعدها