بيل كلينتون يحتفل فى عيد الحب بصورة رومانسية مع زوجته هيلارى

كتب محمد شعلان

يحرص الثنائى هيلارى وبيل كلينتون على الاحتفال بالمناسبات العائلية التي تجمعهما باستمرار، ويشارك الطرفان صور رومانسية تجمعهما من الذكريات سواء في مناسبات مثل عيد زواجهما أو أعياد الميلاد، وتبادر هيلاري كلينتون باستمرار في نشر صور من دولاب الذكريات التي تظهر فيها بصحبة زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون منذ مرحلة الشباب.



بيل كلينتون

ومؤخرا بادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، على تهنئة زوجته بعيد الحب الذى ما زالت تعيش الولايات المتحدة أجواء الاحتفال به، ونشر بيل كلينتون على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، صورة حديثة تجمعه بزوجته هيلاري ويظهر في الصورة وهو يضع يده على كتيفيها وينظر اليها بإعجاب، بينما تبدو على وجهها ملامح الخجل وعلق على الصورة بأنها "عيد الحب".



بيل كلينتون وزوجته

كما أنه لازالت أجواء عيد الحب تسيطر على البيت الأبيض، فبعد أن وضعت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الورد والقلوب التي تحمل شعارات الحب، فى ساحات البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نشر الرئيس الامريكي جو بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، صورة رومانسية وهو يحتضن زوجته جيل، ويوجه لها رسالة قائلا "حب حياتي وحياة حبي. عيد حب سعيد، جيلي".

وعلى جانب آخر، كانت زوجة الرئيس الأمريكي بصحبة جو بايدن، قد ظهرت، قبل يومين، في ساحات البيت الأبيض وسط القلوب التي حملت شعارات الحب والدعم قائلة: أردت فقط بعض الفرح، في ظل انتشار الوباء، فالجميع يشعر بالإحباط، وهذا مجرد متعة صغيرة لتعطي القليل من الأمل".

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، صور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهي تجهز القلوب التي حملت شعارات مثل: "الحب – الوفاء - السلام"، وغيرها من الشعارات.

واقترن عيد الحب بالورود الحمراء، وهى ثقافة بدأت منذ خمسينات القرن العشرين حتى اليوم، وسادت حالة من البهجة تُوحد العالم، للاحتفال بعيد الحب أو الفلانتين، فوسط الأزمات التي يعيشها العالم جراء أزمة فيروس كورونا والاغلاق الذي تفرضه الكثير من الدول، حاول البعض استغلال أي مناسبة أو احتفال للخروج من الأجواء الكئيبة التي فرضها الوباء في العالم، فجاءت مناسبة عيد الحب ليلتف حولها الجميع من أجل التعبير عن فرحهم بهذه المناسبة العالمية.