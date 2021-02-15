بريطانيا: يمكن استخدام اختبارات كورونا السريعة فى النوادى الليلية

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن اختبارات فيروس كورونا ذات النتيجة السريعة يمكن استخدامها للسماح بإعادة فتح النوادي الليلية والمسارح.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، استبعد رئيس الوزراء البريطاني استخدام جوازات سفر اللقاح كدليل على حصانة الأشخاص الذين يرغبون في الذهاب إلى الحانات أو أماكن الترفيه.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه بمجرد اكتمال عملية التطعيم، قد يكون هناك دور لفحوص Rapid PCR التي تقدم نتائج في غضون دقائق، للسماح بالوصول إلى الوجهات التي يصعب فيها الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد استخدام هذه الاختبارات بشكل متزايد في النوادي الليلية أو المسارح أو تلك الأجزاء من الاقتصاد التي لم نتمكن من فتحها العام الماضي... أعتقد أن هذا سيكون الطريق الذي سنسلكه.