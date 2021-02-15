بايدن يهنئ زوجته "جيل" بمناسبة عيد الحب بصورة ورسالة رومانسية

كتب محمد شعلان

ما زالت أجواء عيد الحب تسيطر على البيت الأبيض، فبعد أن وضعت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الورد والقلوب التي تحمل شعارات الحب، فى ساحات البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، صورة رومانسية وهو يحتضن زوجته جيل، ويوجه لها رسالة قائلا "حب حياتي.. وحياة حبى.. عيد حب سعيد.. جيلى".



بايدن على تويتر

وقبل يومين، ظهرت زوجة الرئيس الأمريكي بصحبة جو بايدن في ساحات البيت الأبيض وسط القلوب التي حملت شعارات الحب والدعم قائلة: أردت فقط بعض الفرح، في ظل انتشار الوباء، فالجميع يشعر بالإحباط، وهذا مجرد متعة صغيرة لتعطي القليل من الأمل".



بايدن وجيل

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، صور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهي تجهز القلوب التي حملت شعارات مثل: "الحب – الوفاء - السلام"، وغيرها من الشعارات.

واقترن عيد الحب بالورود الحمراء، وهى ثقافة بدأت منذ خمسينات القرن العشرين حتى اليوم، وسادت حالة من البهجة تُوحد العالم، للاحتفال بعيد الحب أو الفلانتين، فوسط الأزمات التي يعيشها العالم جراء أزمة فيروس كورونا والاغلاق الذي تفرضه الكثير من الدول، حاول البعض استغلال أي مناسبة أو احتفال للخروج من الأجواء الكئيبة التي فرضها الوباء في العالم، فجاءت مناسبة عيد الحب ليلتف حولها الجميع من أجل التعبير عن فرحهم بهذه المناسبة العالمية.

ورفع سكان العالم شعار الاحتفال بعيد الحب رغم أنف كورونا، فما بين حفلات زفاف أو رسائل رومانسية استقبل العشاق الفلانتين داي، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم إلى اللون الأحمر وامتلأت برسائل الرومانسية بين الأزواج والعشاق ، كما انتشرت صور الورود والقلوب على صفحات المشاهير ورواد السوشيال ميديا.