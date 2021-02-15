بايدن يتحرك سريعا لتمرير حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد انتهاء محاكمة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قال حلفاء الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه مع انتهاء إلهاء محاكمة مساءلة دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ، سيتحرك بايدن سريعا لتمرير حزمة الإغاثة من وباء كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار قبل أن يمضى فى أجندته الأكبر فى الكونجرسـ والتى تشمل البنية التحتية والهجرة والعدالة الجنائية والتغير المناخى والرعاية الصحية، بحسب ما قالت صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن نجح حتى الآن فى دفع أجندته للأمام، حتى فى ظل سيطرة عزل ومحاكمة ثم تبرئة ترامب . وتناقش لجان مجلس النواب بالفعل أجزاء من تشريع إغاثة كورونا التى أطلق عليها بايدن "خطة الإنقاذ الأمريكى"، وتم التصديق على تعيين عدد من أعضاء حكومته، كما أن فريق بايدن يضغط على النواب من أجل تحرك سريع عند عودة أعضاء مجلس الشيوخ من عطلة تستر هذا الأسبوع.

وقالت جينيفر بالمييرى، التى شغلت منصب مديرة الاتصالات للرئيس الأبق باراك أوباما، إنه بدون مشهد صدام دستورى، يحتل الرئيس الجديد مركز الصدارة الآن بطريق لم تسمح له بها الأسابيع القليلة، وأضاف أن نهاية المحاكمة تعنى أن 2021 يمكن أن يبدأ أخيرا.

وكان بايدن قد كرر آماله في الحصول على دعم من الحزبين بعد قرار الشيوخ بتبرئة ترامب، وتعهدً بالعمل عبر الخطوط الحزبية "لمداواة روح الأمة"، لكن، وكما تقول الصحيفة، تبدو آفاق بايدن معقدة بسبب حقيقة أن الكثير من أجندته تهدف إلى تفكيك سياسات السيد ترامب أو معالجة ما وصفه الديمقراطيون بإخفاقاته ، والأهم من ذلك هو الاستجابة المتخلفة للوباء.

ورأت الصحيفة، أن أصوات الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، الذين عارضوا إدانة ترامب، تدل على التحديات التى ستواجه بايدن وهى أن أعدادا قليلة من الجمهوريين مستعد لتحمل غضب حركة ترامب السياسية القوية، فى الوقت الذى يسيطر فيه ترامب على معظم الحزب.



