اندلاع حريق ضخم جراء سقوط صاروخين قرب مطار أربيل الدولى

كتب أحمد عرفة

اندلع حريق ضخم جراء سقوط صاروخين قرب مطار أربيل الدولي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، ووكانت العربية أكدت منذ قليل، عن مصادر أمنية، سقوط صاروخين قرب مطار أربيل الدولي.

وفى وقت سابق ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أنه تم العثور على عدد من الأسلحة واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك.

وأفادت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية - بأن قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية أمنية بناءً على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة لتفتيش قرية (حسيب العارف) والعثور خلالها في أحد المنازل على 8 بنادق كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذفة RBG7) وإلقاء القبض على اثنين من الأشخاص الساكنين فيها.

وأشارت إلى تسليم المقبوض عليهما إلى جهة الاختصاص مع المضبوطات؛ لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقهما.