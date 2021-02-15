اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليونان تُسجل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و26 وفاة خلال 24 ساعة

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:37 م
اليونان تُسجل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و26 وفاة خلال 24 ساعة فيروس كورونا
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، اليوم الاثنين، تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 11 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت المنظمة -في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 172 ألفاً و824 شخصاً، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما توفي 26 شخصا من جراء الإصابة بفيروس "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ عدد الوفيات 6152 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما.

ويرقد 299 شخصا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي 70 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ 1224 شخصا.

وجدير بالذكر أن اليونان فرضت حجرا صحيا في البلاد منذ السابع من شهر نوفمبر 2020، على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد، ويُفرَض حظر التجوال في أثينا وسالونيك وهالكيديكي من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

 


اليونان

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

كورونا حول العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة الأردنية: تسجيل 2312 إصابة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:19 م

محادثات أوروبية مع موديرنا لتوفير 150 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:09 م

نشرة المساء من تليفزيون اليوم السابع: اشتباكات بالكراسي بانتخابات "المحامين" وتوقف التصويت.. مفاجآت صادمة بانهيار عقار روض الفرج على السكان.. الأهلى يجدد لعلي معلول.. واعتماد 3 لقاحات لفيروس كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:45 م

بريطانيا تحذر من ارتفاع عدد مرضى كورونا فى المستشفيات

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:37 م

مثلث انهيار وباء كورونا في مصر .. حلقة جديدة من وليد كلينيك.. فيديو

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة