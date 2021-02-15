اليوم السابع
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اليمن والعراق والوصول العادل للقاحات كورونا على طاولة مجلس الأمن هذا الأسبوع

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:41 ص
اليمن والعراق والوصول العادل للقاحات كورونا على طاولة مجلس الأمن هذا الأسبوع مجلس الأمن-أرشيفية
كتبت - هند المغربي

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يتناول أعضاء مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، عددا من المناقشات، حيث يقدم مركز التدريب التقنى غدا الثلاثاء إحاطة ومشاورات حول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

ويشهد أعضاء المجلس الأربعاء القادم نقاشا مفتوحا رفيع المستوى حول برنامج التدريب المهني WED ، والذى يركز على الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19في السياقات المتأثرة بالنزاع وانعدام الأمن، كما يقدم مركز التدريب التقني الخميس مناقشات حول الأوضاع في اليمن.

يذكر أنه تتولى المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن عن شهر فبراير المقبل، خلفا لرئاسة دولة تونس للمجلس خلال شهر يناير الجارى، وتركز بريطانيا مناقشتها على تغير المناخ، و جائحة "كوفيد-19" وتتناول العديد من الجلسات المساواة في الحصول على اللقاحات، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع.


مجلس الامن

الأمم المتحدة

كورونا

اليمن

كورونا في اليمن

كورونا في العراق

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