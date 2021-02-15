المغرب: تمديد العمل بالتدابير الاحترازية والإغلاق الليلي أسبوعين إضافيين

(أ ش أ)

قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير من العام الجاري لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد /الثلاثاء/ الساعة التاسعة مساء.

وأفادت الحكومة - في بيان - بأن هذا القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19”.

ويأتي القرار، على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

وتشمل الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى الساعة 8 مساء من كل يوم، وكذلك حظر التنقل الليلي يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما تضمن القرار منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.