المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته أقراص ترامادول فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة حدائق القبة، إرسال تقرير المعمل الكيميائى، فى اتهام عاطل، بحيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمرت النيابة العامة، بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تخصصه في ترويج الأقراص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته 200 قرص مخدر "ترامادول"، قبل ترويجها على عملائه في المنطقة. وكلفت النيابة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا بضبط عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته "كمية من الأقراص المخدرة بلغت 200 قرص مخدر ترامادول- سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتف محمول".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهم بمزاولة نشاط إجرامى في ترويج المواد المخدرة على عملائه، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمته. وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات، من يتاجر فى المواد المخدرة ما بين السجن المشدد 3 سنوات، والسجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه.