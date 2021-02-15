المعمل الكيماوى يفحص موادا مخدرة ضبطت بحوزة سائق وربة منزل فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة، على فحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة سائق وربة منزل؛ لكتابة تقرير وافً عنها، يتضمن نوعية تلك المواد، وكميتها والجدول المدرجة فيه، تمهيدًا لتسليم تقريرلجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتها فى القضية.

كانت أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، كما أمرت بالتحفظ على المواد المخدرة، وعرضها على المعمل الكيماوى، لكتابة تقرير وافً عنها.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على سائق تاكسي، وربة منزل، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما 400 جرام من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن إتجار سائق تاكسي وشريكته ربة منزل، بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 400 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.