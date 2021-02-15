المعمل الجنائى يفحص الأدلة لتحديد أسباب حريق عقار سكنى فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة، على إعداد تقرير بشأن فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها من موقع حريق عقار سكني فى منطقة العياط بجنوب الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وصاحب عقار، بعد أن اندلعت النيران داخل شقة سكنية في منطقة العطف في العياط، للوقوف على ملابسات الواقعة، بعدما قام رجال الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق شقة سكنية في منطقة العطف بالعياط، وتم إخطار اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، وانتقل العميد ماجد سعفان مدير قطاع الإطفاء بالجيزة إلى مكان البلاغ، وبصحبته 4 سيارات حماية مدنية وتم التعامل بحرفية مع الحريق نظرًا لنشوب الحريق فى المطبخ، حيث تم استخراج 3 أسطوانات غاز من الشقة، وامتد الحريق لباقى إجزاء الشقة على مساحة 150 مترـ وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقى أجزاء العقار والسيطرة على الحريق.