المرصد السوري: مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران في غارات إسرائيلية على دمشق فجر اليوم

كتب سمير حسنى

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذى يتخذ من لندن مقرا له، إن الغارات الإسرائيلية على سوريا فجر اليوم، استهدفت مواقع الفرقة الرابعة على طريق دمشق- بيروت السريع، وأسفرت عن مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران.

كان الجيش السوري قال اليوم الإثنين ، إن دفاعاته الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء العاصمة دمشق وذلك في أحدث قصف على أهداف إيرانية داخل البلاد.

وذكر بيان عسكري أن طائرات عسكرية إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات الجولان لضرب أهداف محددة على مشارف العاصمة مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ لكنه لم يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين.

وقال الجيش في البيان إن دفاعاته الجوية تواصل التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية في سماء العاصمة.