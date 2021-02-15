المجلس النرويجى للاجئين: 12.4 مليون نازح داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتبت - هند المغربي

أفاد المجلس النرويجي للاجئين، أن هناك حوالي 12.4 مليون شخص نازحون داخليًا حاليًا نتيجة للصراع والعنف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا ما يقرب من 3٪ من إجمالى سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اضطر ما لا يقل عن 79.5​ مليون شخص في كافة أنحاء العالم للفرار من ديارهم، من بينهم حوالي 26​​ مليون لاجئ، نصفهم تقريبا دون سن الـ 18 عاماً، بالإضافة إلى أن هناك أيضاً ملايين الأشخاص عديمى الجنسية ممن حرموا من الحصول على الجنسية والحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل.