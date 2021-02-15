اليوم السابع
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المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ينظر في تعيين المدير العام للمنظمة اليوم

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:57 ص
المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ينظر في تعيين المدير العام للمنظمة اليوم منظمة التجارة العالمية
كتبت - هند المغربي

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يعقد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية اجتماعا خاصا اليوم 15 فبراير عبر الفيديو للنظر في تعيين المدير العام المقبل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختار المجلس النيجيرية نجوزى اوكونجو إيويلا لشغل المنصب بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن معارضتها السابقة الأسبوع الماضي.  وإذا تم اختيارها للمنصب، ستصبح اوكونجو إيويلا أول شخصية أفريقية وأول امرأة تتولى قيادة المنظمة وفق وكالة رويترز 

وكانت المرشحة الكورية الجنوبية يو ميونج-هي، انسحبت من سباق رئاسة منظمة التجارة العالمية، مما يمهد الطريق أمام منافستها النيجيرية لتولي المنصب، حيث قررتُ التخلي عن الترشح لرئاسة المنظمة بعد إجراء مشاورات وثيقة وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن تأييدها لوزيرة التجارة الكورية في سباق اختيار مدير عام جديد للمنظمة في ظل إدارة دونالد ترامب السابقة، بينما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لمنافستها النيجيرية.

وقالت "يو": «تحترم واشنطن، التي أظهرت دعمًا قويًّا لترشحي، قرار انسحابي من السباق»، ملمحة إلى أنها تشاورت أيضًا مع إدارة جو بايدن الجديدة في هذا الشأن.

 

 

 


منظمة التجارة العالمية

مدير عام المنظمة

التجارة

نيجيريا

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