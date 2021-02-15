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المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:22 م
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ارتفاعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما تراجع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100"، وسط مشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2398 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14210 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4439 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 3438 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.48% ليصل إلى مستوى 1241 نقطة.

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