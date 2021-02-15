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اللهم بلغنا الشهر الكريم .. 56 يوما على رمضان وأول أيامه 13 أبريل

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:24 ص
اللهم بلغنا الشهر الكريم .. 56 يوما على رمضان وأول أيامه 13 أبريل استطلاع هلال
كتب محمود راغب

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حوالى 56 يوما تتبقى على شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.
 
ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.
 
وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.
 
ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 
 
 
 

رمضان

شهر رمضان المعظم

غره رمضان

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