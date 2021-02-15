"الكهرباء" تحقق فى تحصيل فواتير وعدم توريدها بقيمة 90 ألف جنيه في الوراق

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن لجنة تفتيش من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تجرى تحقيقات موسعة بإدارة كهرباء الوراق بعد أن تم اكتشاف عدم توريد مبلغ 90 ألف جنيه قيمة فواتير استهلاك بالإدارة بعد تحصيلها.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفواتير تم تسجيلها تحت بند كود الخصم وتم تحصيلها من المواطنين ولم يتم توريد قيمتها، وأن بند كود الخصم هو عبارة عن مصطلح بإدارة القطاع التجاري يندرج تحته الفواتير التى لم يتم تحصيلها. و كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه بسحب 21 ألف فاتورة كهرباء خاطئة تم إصدارها بقطاع الهرم، وتحديدا بإدارات العمرانية و6 أكتوبر بعد التأكد من إصدارهم بالخطأ و تحصيل جزء منهم خلال الأسبوع الماضي.

وذكر شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار 13 الف فاتورة خاطئة بإدارة كهرباء العمرانية و 8 الالف فاتورة خاطئة بإدارة 6 أكتوبر ، موضحا أنه تم اكتشاف الخطأ بسبب صورة القراءات التى تسجلها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والتى تبين من خلال مراجعة استهلاكات المواطنين أنه تم تثبيت القراءة السابقة الخاصة بفاتورة شهر ديسمبر فى فاتورة شهر يناير مما تسبب فى تحصيل استهلاك شهر ديسمبر مرتين. و و أكد شاكر ، أنه جارى حصر المواطنين الذين تم تحصيل فواتير شهر يناير منهم خلال الأسبوع الماضي ليتم إعادة حقوقهم المالية لهم وذلك بناء على تعليمات من رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.