القبض على 5 بينهم مصابان في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة المركز، وضبط 5 متهمين من بينهم 2 مصابين. تم نقل أحد المصابين للمستشفى الجامعى، والتحفظ على باقى المتهمين والذين عللوا سبب المشاجرة خلافات الجوار.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين في دائرة مركز طهطا شمال المحافظة، وتمت السيطرة عليها وضبط المتهمين.

انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد عبد الصبور رئيس وحدة مباحث المركز، والنقيب أحمد الكاشف معاون أول المباحث، أنها بين كل من طرف أول إبراهيم ع ا ع 38 سنة مقاول مصاباً "جرح رضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم". وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وهيثم ف ا ع 28 سنة عامل.

وبين طرف ثان أنور ك ع ا 42 سنة عامل وجمال ك ع ا 54 سنة عامل والسيد ع ع ا 60 سنة عامل مصاب " جروح وكدمات متفرقة بالجسم " الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم التحفظ على المتهمين وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.