العراق يعلق جميع الأنشطة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية تعليق جميع الأنشطة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد - 19، وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، إن جميع الأنشطة التي تتضمن تجمعات تؤجل في الوقت الحالي وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي صدرت بها أوامر تنفيذية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء من ضمنها المباريات والألعاب بمختلفها، مضيفا أن القرار عام ويشمل جميع المباريات، وأنه لا يوجد أي استثناء في الوقت الحالي.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت الأحد، تسجيل 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن حالات الشفاء من المرض بلغت 1079 حالة، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس في عموم العراق.

وأوضح البيان أن عدد الإصابات الكلية منذ بدء تفشي المرض بلغ 643 ألفا و852 إصابة، بينما بلغت حالات الشفاء الكلية 607 آلاف و59 حالة، والعدد الكلي للوفيات في البلاد 13 ألفا و179 حالة وفاة.