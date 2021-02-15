اليوم السابع
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العثور على سلحفتين نافقتين بشاطئ العريش

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:14 م
العثور على سلحفتين نافقتين بشاطئ العريش السلحفاه النافقة
شمال سيناء - محمد حسين

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قذفت أمواج البحر المتوسط على ساحل مدينة العريش بشمال سيناء، سلحفتين نافقتين، وقال شهود عيان أنه لليوم الثانى على التوالى، تتواجد السلحفتين على الشاطئ بعد أن ألقت بها الأمواج على اليابسة ، وقام اشخاص بدفنهما على الشاطئ.

وقالت سوسن حجاب مديرة إدارة البيئة بمحافظة شمال سيناء، إنه جارى التواصل مع حماية الطبيعة بمحمية الزرانيق للوصول لسبب ظهور السلاحف النافقة وتحديد نوعه.

وأضافت أن شاطئ العريش سبق وشهد ظهور سلاحف نافقة وآخرى حية من أنواع مهددة بالانقراض.

وأضافت أنه خلال العام الماضى تم إطلاق سراح سلاحف بحرية مهددة بالإنقراض عثر عليها أهالى من الصيادين على شاطئ العريش، تعاون فى إعادتها لبيئتها الطبيعية مسئولين بيئيين، وخبراء أكاديميين ومحبين للبيئة بشمال سيناء، فى تأكيد من الجميع على تعهدهم بالحفاظ على ثروة طبيعية.

 

 


شمال سيناء

سلاحف بحرية

شاطئ العريش

سلاحف نافقة

مديرة ادرة البيئة بشمال سيناء

محمية الزرانيق

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