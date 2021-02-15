الصحة تحذر: التدخين يحد من القدرة على مواجهة كورونا والتعافى فى حالة الإصابة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أن تدخين التبغ والنيكوتين يحدا من قدرة الأشخاص علي مواجهة فيروس كورونا والتعافي منه في حال الإصابة، وطالبت وزارة الصحة بالتوقف عن التدخين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت إنه بحسب الإحصاءات نصف عدد المدخنين البالغين الحاليين سيموتون مستقبلا بسبب أمراض متعلقة بالتدخين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.

وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وأضافت الوزارة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.