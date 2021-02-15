اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة العراقية تسجل 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:33 م
الصحة العراقية تسجل 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الإصابات منذ بدء انتشار الوباء فى البلاد إلى 646 ألفا و650 حالة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 1119 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 608 آلاف و178 حالة وبنسبة شفاء 94.1%.. فيما تم تسجيل 6 حالات وفاء جديدة؛ بإجمالي 13 ألفا و185 حالة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 6241 فحصًا عمليًا، كما تم تسجيل 105 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، فيما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس. 

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كردستان، أصيب 107 آلاف و48 شخصًا بفيروس كورونا، تعافى منهم 102 ألف و440 شخصًا، فيما توفى 3 آلاف و 499 حالة. 

 


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