الشيخ سيد.. قصة شاب يتكفل بغسل ودفن ضحايا كورونا بالبحيرة بعد تخلى ذويهم عنهم (فيديو لايف)

البحيرة – ناصر جودة

انتقل "تليفزيون اليوم السابع"، إلى مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، للتعرف على قصة الشيخ سيد أبو يوسف الذى أصيب هو وأسرته بفيروس كورونا المستجد، أثناء تطوعه لتغسيل "متوفى كورونا" رفض أهله تغسيله ودفنه، ورغم ذلك واصل الشيخ سيد مهمته فى تغسيل المتوفين على إثر الإصابة بالفيروس بالمجان.

وقال الشيخ سيد، البالغ من العمر 35 سنة، إن البداية كانت بتلقى اتصال من أسرة أحد المتوفيين الذين قالوا إنه غير مصاب بالكورونا ووفاته طبيعية، وبعد الانتهاء من غسله وتكفينه، إلا أنى تلقيت اتصال من أحد الأطباء، والذى أكد أن المتوفى كان مصاباً بالفيروس ولابد من الدخول فى عزل منزلى، وأخطرت الأسرة بذلك.

وتابع، أنه بعد فترة من عزله نفسه ظهرت عليه أعراض الإصابة ثم انتقلت الأعراض إلى زوجته وأولاده، ولكن بفضل الله تعافت الأسرة من الفيروس، ثم تشجع لاستكمال مشوار الثواب والمساهمة بالتطوع فى تغسيل ودفن مصابى كورونا، لافتاً إلى أن من ضمن الدوافع أيضاً هو استغلال بعض الأشخاص، ومطالبة أهالى المتوفين بمبالغ مالية كبيرة نظير دفن "موتى كورونا".