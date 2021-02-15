اليوم السابع
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السياحة والآثار تعلن مشاركتها في معرض ديارنا 2021

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:25 م
السياحة والآثار تعلن مشاركتها في معرض ديارنا 2021 مشاركة السياحة والآثار في معرض ديارنا 2021
كتب محمد أسعد

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تشارك وزارة السياحة والآثار، للمرة الأولى، في معرض «ديارنا للحرف اليدوية لعام 2021» المقام في الفترة من 15 إلى 25 فبراير، بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس. 
 
وقالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، أن الوزارة تشارك في هذا المعرض من خلال عرض للمستنسخات الأثرية من إنتاج مصنع المستنسخات الأثرية الجديد كنوز والذي من المقرر افتتاحه قريباً لتلبية احتياجات الجمهور للنماذج الأثرية، هذا بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية والتقليدية المتنوعة ومطبوعات المجلس الأعلى للآثار من الكتب.
 
وأوضحت أن هذا المعرض تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وهو يعد من أكبر معارض الحرف اليدوية التي تنظمها الوزارة لدعم وتمكين أرباب الحرف وجمعيات الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتنمية الصناعات التقليدية والحرف اليدوية المصنوعة بأيادي مصرية 100%.
 

وزارة السياحة والآثار

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الحرف اليدوية

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