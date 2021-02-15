اليوم السابع
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"السياحة" تلزم الفنادق بتطبيق نسبة 50% لحضور الفعاليات وممنوع تقديم الوجبات

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:55 م
"السياحة" تلزم الفنادق بتطبيق نسبة 50% لحضور الفعاليات وممنوع تقديم الوجبات عبد الفتاح العاصى
كتبت ميرفت رشاد

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أرسل عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، خطابا لغرفة المنشآت الفندقية، يتضمن التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بشأن تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة خلال تنفيذ المناسبات والفعاليات المختلفة فى ظل جائحة كورونا خلال المرحلة القادمة.
 
وأكد مساعد وزير السياحة والآثار، أن الإجراءات تضمنت ألا تزيد نسبة الحضور للفعالية بالفنادق عن 50% من إجمالى حجم استيعاب القاعة، مع مراعاة وجود مسافة مناسبة بين الصف الأمامى بالقاعة وشاشة العرض أو مكان العرض بالقاعة.
 
وقال "عبد الفتاح العاصى" إن التعليمات شددت على ضرورة ترك مسافة خالية "يمين ويسار وخلف" تواجد الحاضرون، مشددا على عدم تضمين الفعاليات لآى مأدبة طعام أو وجبات.  
 

السياحة

مجلس الوزراء

كورونا

الفنادق

المنشات الفندقية

السياحة والاثار

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