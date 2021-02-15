الحماية المدنية تبحث عن شخص مفقود أسفل ركام منزل روض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال الحماية المدنية و الإنقاذ البرى بالقاهرة، من عمليات البحث عن شخص مفقود اسفل ركام انهيار منزل من طابقين في منطقة روض الفرج ، مع الاستعانة بأوناش ولوادر تابعة لمحافظة القاهرة، لرفع الأنقاض وتسهيل عمليات البحث.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.