اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تبحث عن شخص مفقود أسفل ركام منزل روض الفرج

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:27 ص
الحماية المدنية تبحث عن شخص مفقود أسفل ركام منزل روض الفرج الحماية المدنية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال الحماية المدنية و الإنقاذ البرى بالقاهرة، من عمليات البحث عن شخص مفقود اسفل ركام انهيار منزل من طابقين في منطقة روض الفرج ، مع الاستعانة بأوناش ولوادر تابعة لمحافظة القاهرة، لرفع الأنقاض وتسهيل عمليات البحث.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 

 


اخبار الحوادث

انهيار عقار

روض الفرج

امن القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة