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الجيش العراقى: 5 ضربات جوية دقيقة استهدفت عناصر داعش في بحيرة حمرين

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:14 م
الجيش العراقى: 5 ضربات جوية دقيقة استهدفت عناصر داعش في بحيرة حمرين الجيش العراقى
كتب أحمد عرفة

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أكد الجيش العراقي، أن 5 ضربات جوية دقيقة استهدفت عناصر داعش في بحيرة حمرين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس، أن الطيران العراقي دمر أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين شمال شرق البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضافت خلية الإعلام الأمني في العراق، أنه بعد معلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات "أف 16" العراقية ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكارا وكهفا يستخدم من قبل عناصر "داعش" في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.


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