التعليم العالى: منح للحصول على الدكتوراه من الصين فى الذكاء الاصطناعى والكهرباء

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية للحصول على درجة الدكتوراه.



وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 28 فبراير الجارى، فى العديد من التخصصات العلمية، وهى: (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، بناء شبكات والاتصالات والمعلومات، الأمن السيبرانى، علوم الهندسة البحرية، الميكانيكيا، الكهرباء، الهندسة الصناعية، العلاج الطبيعى، دراسة اللغة الصينية وآدابها)، على أن تسلم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ويشترط في المتقدمين ألا يزيد سن المتقدم عن 33 سنة في 1/9/2021 ‘ وأن يكون المرشح مصري الجنسية، ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام في 1/9/2021 .





وأوضح التقرير التزام الجانب الصيني بقيمة منحة شهرية بمبلغ 3500 يوان قابلة للزيادة، وإعفاء كل طالب من: رسوم التسجيل، والقيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، وتكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، بالإضافة إلي دفع مبلغ معين مرة واحدة لترتيب الإقامة، وتقديم العلاج الطبى بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية، وخدمة الترانزيت عند الانتقال من العاصمة الصينية إلى مكان الدراسة للالتحاق بالجامعة وعند العودة بعد التخرج.





أما الجانب المصرى ممثلاً فى الإدارة العامة للبعثات بالوزارة سوف يتحمل طبقاً للبرنامج التنفيذى الموقع بين الجانبين استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالصين، ويذكر أن المنحة لاتشمل نفقات السفر ذهاباً وعودة.







