"البيضة والحجر".. قصة دجال المهندسين نصاب السوشيال ميديا.. فيديو

على طريقة الفنان أحمد زكى فى فيلم "البيضة والحجرة"، حيث لجأ عاطل إلى النصب على المواطنين بالشعوذة وتحصل منهم على مبالغ مالية، بعدما أعلن عن نفسه عبر السوشيال ميديا

وأوهم عاطل ضحاياه بأمور كـ"جلب الحبيب"، و"فك المربوط" وجلب الرزق وغيرها، واستغل منطقة المهندسين مسرحًا لجرائمه، لكن سرعان ما سقط فى قبضة الأمن، بعدما توصلت التحريات لوجود صفحة على "فيسبوك"، زعم من خلالها قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال السحر، والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية

تم ضبطه أثناء تواجده فى العجوزة وتبين أنه عاطل من المنيا وبمواجهته أقر بإنشاء وإدارة الصفحة على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم