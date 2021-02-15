البيضة والحجر .. دجال المهندسين أوهم ضحاياه بجلب الحبيب وفك المربوط

كتب محمود عبد الراضي

من أقاصي المنيا، جاء مواطن للقاهرة، لديه أمل في تكوين ثروات مالية ضخمة، فاختمرت في ذهنه فكرة العمل في مجال الشعوذة والدجل، على طريقة الفنان أحمد زكي في "البيضة والحجرة"، وأعلن عن نفسه عبر السوشيال، وعن قدراته الفائقة في فك المربوط، وربط الرجال، وتزويج العوانس، وجلب الرزق والحبيب والعمل"، فتبارى عليه المواطنون أملًا في حل مشاكلهم، وسرعان ما سقط في قبضة الأمن، بعدما استغل منطقة المهندسين مسرحًا لجرائمه.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط دجال يمارس عمله عبر السوشيال ميديا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال السحر والدجل، والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم وضبطه أثناء تواجده في العجوزة بالجيزة، وتبين أنه "عاطل، مقيم بمحافظة المنيا" وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، مؤكدًا إنشاء وإدارة الصفحة على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، وتم ضبط "هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – مبلغ مالى – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والسحر".