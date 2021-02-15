البيت الأبيض يسلط الضوء على 4 إجراءات لإدارة بايدن فى مواجهة كورونا خلال أسبوع

كتب محمد شعلان

أكد البيت الأبيض، تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن 4 إجراءات خلال الأسبوع الماضى فى طريق مواجهة تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، وذكر الحساب الرسمى للبيت الأبيض على "تويتر"، هذه القرارات، وهى:

1- شراء لقاحات كافية لجميع الأمريكيين.

2- إطلاق فريق العمل المعني بالمساواة الصحية.

3- زيادة شحنات اللقاح الأسبوعية.

4- الإعلان عن برنامج تطعيم مركز صحة المجتمع.

وجدد البيت الأبيض التزامه بتطعيم الامريكيين بلقاحات كورونا بشكل عادل، قائلا: "نحن ملتزمون بتطعيم أمريكا بسرعة وبشكل عادل".



تغريده البيت الابيض على تويتر

يأتى هذا بعدما كان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أشار إلى أن الولايات المتحدة لم يكن لديها خطة وإمدادات كافية فيما يتعلق بتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، والآن فريقه يعمل لزيادة شحنات اللقاح الأسبوعية لتطعيم جميع الأمريكيين، وغرد بايدن على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "عندما توليت منصبي قبل ثلاثة أسابيع، لم يكن لدى أمريكا خطة أو إمدادات كافية لتطعيم معظم أنحاء البلاد.. لكن فريقي بدأ العمل".

وأضاف جو بايدن، في رسالته: " قمنا بزيادة شحنات اللقاح الأسبوعية بحوالي 30% واشترينا لقاحات كافية لتطعيم جميع الأمريكيين"، موجها الشكر إلى جميع العاملين في المعاهد الوطنية للصحة وجميع الأطباء والعلماء والباحثين الذين يحاربون هذا الوباء وينقذون الأرواح .

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستعمل على تقليل معاناة الأمريكيين وإعادة الناس إلى أعمالهم إلى جانب السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"يمكننا تقليل المعاناة في هذا البلد ، وإعادة الناس إلى العمل ، والسيطرة على هذا الفيروس. هذا ما ستفعله خطة الإنقاذ الأمريكية".