البابا تواضروس يوجه بعمل مجموعات تقوية للطلاب بالكنائس عبر برنامج "علم ابنك"

كتب مايكل فارس

أصدر البابا تواضروس الثانى، تعليماته لسكرتارية الرعاية الاجتماعية، باستكمال مشروع "علم ابنك"، الذى يهدف إلى الاهتمام بتعليم التلاميذ فى مراحل التعليم الأساسي، من خلال عمل مجموعات تقوية بالكنائس.

وقد انضم للمشروع حتى الآن 6 إيبارشيات في مصر، خلال العام الدراسي الحالي، وانضم 4 كنائس من إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم وهم كنيسة القديس الأنبا موسى الأسود يمين المحور وتضم 104 طلاب من المرحلة الابتدائية و 44 طالبا من المرحلة الإعدادية، وكنيسة السيدة العذراء وأبى سيفين عزبة أبو إسماعيل وانضم 23 طالبا من المرحلة الابتدائية و 10 طلاب من المرحلة الإعدادية، وكنيسة السيدة العذراء والأنبا إبرام تكلا وتضم 28 طالبا من المرحلة الابتدائية و 12 طالبا من المرحلة الإعدادية، وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى الأسود برقاش وتضم 25 طالبا من المرحلة الابتدائية و 16 طالبا من المرحلة الإعدادية ليصبح عدد الإيبارشيات المنضمة للبرنامج 6 إيبارشيات.

وفى 27 يناير الماضى، عقد البابا تواضروس الثانى، اجتماعًا مع خدام سكرتارية قداسته لخدمة الرعاية الاجتماعية، حيث بحث معهم أنشطة خدمة الرعاية وتنميتها في كل الإيبارشيات، كما ناقش خطة الخدمة وكيفية نشر برامجها بكافة الوسائل لتحقيق الاستفادة للجميع.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أطلقت بالاشتراك ممع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للعام الدراسي 2020 / 2021، وتم إعداد مسابقة لكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة؛ من الابتدائي وحتى الثانوي، وذلك للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات والفئات الخاصة والمكفوفين والدمج والمنازل والوافدين والمدارس الدولية، وتم تخصيص مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية. وشملت المسابقة أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها.