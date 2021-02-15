البابا تواضروس يوجه بعمل مجموعات تقوية للطلاب بالكنائس عبر برنامج "علم ابنك"

أصدر البابا تواضروس الثانى، تعليماته لسكرتارية الرعاية الاجتماعية، باستكمال مشروع "علم ابنك"، الذى يهدف إلى الاهتمام بتعليم التلاميذ فى مراحل التعليم الأساسي، من خلال عمل مجموعات تقوية بالكنائس.
وقد انضم للمشروع حتى الآن 6 إيبارشيات في مصر، خلال العام الدراسي الحالي، وانضم 4 كنائس من إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم وهم كنيسة القديس الأنبا موسى الأسود يمين المحور وتضم 104 طلاب من المرحلة الابتدائية و 44 طالبا من المرحلة الإعدادية، وكنيسة السيدة العذراء وأبى سيفين عزبة أبو إسماعيل وانضم 23 طالبا من المرحلة الابتدائية و 10 طلاب من المرحلة الإعدادية، وكنيسة السيدة العذراء والأنبا إبرام تكلا وتضم 28 طالبا من المرحلة الابتدائية و 12 طالبا من المرحلة الإعدادية، وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى الأسود برقاش وتضم 25 طالبا من المرحلة الابتدائية و 16 طالبا من المرحلة الإعدادية ليصبح عدد الإيبارشيات المنضمة للبرنامج 6 إيبارشيات.
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