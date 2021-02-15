البابا تواضروس يكلف أسقف ألماظة بالإشراف على كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف

كتب مايكل فارس

أصدر البابا تواضروس الثاني، القرار البابوى رقم 3 لسنة 2021 بشأن الإشراف على كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف؛ وجاء بنص القرار: "تكليف نيافة الأنبا إكلميندس الأسقف العام لكنائس ألماظة وشرق مدينة نصر والهجانة بالإشراف الكامل على كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف وتقديم تقارير دورية عن خدمة الكنيسة والأباء الكهنة الأربعة وعلى أبن الطاعة تحل البركة".

وقد أصدر البابا تواضروس عدة قرارات جديدة للعام الجارى 2021 وجاء أولها، القرار رقم 1 لسنة 2021 ويقضى بتأسيس كنيسة جديدة بمنطقة "بوسيل" فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية على أن يقوم بالخدمة بها القس مينا أديب؛ ووجاء نص القرار:" نبارك العمل فى تأسيس كنيسة مار مينا والبابا كيرلس بمنطقة Bothell بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ويقوم بالخدمة القس مينا أديب والرب يبارك خدمتكم".

والقرار الثاني برقم 2 لسنة 2021 بشأن تأسيس كنيسة العذراء والشهيد مار مينا وجاءبنصه:" نبارك العمل فى تأسيس كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مار مينا بمنطقة غريشام بولاية أوريغون بأمريكا".

وفى 20 أغسطس الماضى، استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القس لوقا باسيليوس، المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا "ACYB"، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واعتمد البابا، خلال اللقاء، عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل "closing"، واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا "A.C.Y.B".، وتتكون الكنيسة الجديدة من طابقين وتسع لأكثر من 950 فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو 40 فردًا.