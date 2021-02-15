اليوم السابع
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البابا تواضروس يصدر قرارين بتأسيس كنيستين جديدتين بالولايات المتحدة

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:04 م
البابا تواضروس يصدر قرارين بتأسيس كنيستين جديدتين بالولايات المتحدة كاتدرائية العذراء الملكة بنيوجيرسى
كتب مايكل فارس

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أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القرار رقم 1 لسنة 2021 ويقضى بتأسيس كنيسة جديدة، بمنطقة "بوسيل" فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن يقوم بالخدمة بها القس مينا أديب.

وجاء نص القرار:" نبارك العمل فى تأسيس كنيسة مار مينا والبابا كيرلس بمنطقة Bothell بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ويقوم بالخدمة القس مينا أديب والرب يبارك خدمتكم".

وقد أصدر البابا تواضروس القرار الثاني برقم 2 لسنة 2021 بشأن تأسيس كنيسة العذراء والشهيد مار مينا وجاءبنصه:" نبارك العمل فى تأسيس كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مار مينا بمنطقة غريشام بولاية أوريغون بأمريكا".

وفى 20 أغسطس الماضى، استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القس لوقا باسيليوس، المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا "ACYB"، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واعتمد البابا، خلال اللقاء، عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل "closing"، واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا "A.C.Y.B".، وتتكون الكنيسة الجديدة من طابقين وتسع لأكثر من 950 فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو 40 فردًا.

البابا تواضروس يعتمد توقيع شراء كنيسة جديدة
البابا تواضروس يعتمد توقيع شراء كنيسة جديدة

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