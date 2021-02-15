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الاتحاد الوطني الكردستانى: اعتداءات أربيل عرضت مواطنينا وأمننا للخطر

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:49 م
الاتحاد الوطني الكردستانى: اعتداءات أربيل عرضت مواطنينا وأمننا للخطر مطار اربيل
كتب أحمد عرفة

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قال الاتحاد الوطني الكردستاني، إن اعتداءات أربيل عرضت مواطنينا وأمننا للخطر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الاتحاد الوطني الكردستاني: ندعو إلى التحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين.

وفى وقت سابق أكدت مصادر أمنية عراقية، أن صواريخ تستهدف قاعدة تحت قيادة أمريكية في شمال العراق، موضحة أن الصواريخ سقطت في مناطق مكتظة في أربيل.

وقالت مصادر أمنية، إن جريحان بسقوط الصواريخ في أربيل، لافتة إلى سقوط 5 صواريخ في حي وزيران في أربيل، فيما قال مراسل العربية: جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان يعلن استهداف مطار أربيل بصاروخين.

 

 

 

 

 

 

 


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