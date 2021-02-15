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الأمن يضبط راعى أغنام قتل مزارعا في أرضه بأبو حماد بالشرقية

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:37 م
الأمن يضبط راعى أغنام قتل مزارعا في أرضه بأبو حماد بالشرقية اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط راعى أغنام؛ لاتهامه بقتل مزارع بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما في أرض المجني عليه.
 
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.
 
وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره؛ بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى طعنه المجني عليه طعنة أودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهمى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

 


الشرقية

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ابو حماد

جريمة قتل

راعي اغنام

قرية الخيس

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