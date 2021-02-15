"الأعلى للإعلام":إغلاق 30 صفحة سوشيال تحمل اسم المستشار عدلى منصور

كتبت نورا فخرى

أكد كرم جبر، رئيس المجلس للأعلى لتنظيم الاعلام، على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوي التي ترد للمجلس من المضارين والمواطنين فيما تنشره بعض وسائل الاعلام، وذلك بالتحقيق فيها خلال 24 ساعة واتخاذ القرارات المناسبة طبقا للقانون،ومنها شكوي من المستشار عدلي منصور ، بوجود 30 صفحة باسمه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإغلاق هذه الصفحات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين ، رئيس لجنة الاعلام ، والنائبين نادر مصطفي وكيل اللجنة وتامر عبد القادر أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام.

كما أكد جبر، على قيام المجلس بالتعامل مع شكوي المهندس كامل الوزير ، وزير النقل بشأن قيام أحد العاملين بتشويه كل ما يحدث بالسكة الحديد من خلال صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم إغلاق الصفحة، فضلا عن شكاوي من محمد عبد العاطي ،وزير الري وعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية، مشيراً إلي وقف برنامج زملكاوي، فضلا عن أغلاق ما يسمي بموقع الأهرام نيوز ، لافتا الى أهمية التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ولجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب فى إطلاق المبادرات الإعلامية .