اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر: امتحان الشهادة الإعدادية 4 مارس على ثلاثة أيام والنقل يومين

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:52 م
الأزهر: امتحان الشهادة الإعدادية 4 مارس على ثلاثة أيام والنقل يومين قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي، وجاءت الضوابط والإجراءات التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي: -
 

المرحلة الإعدادية والبعوث الإسلامية:

 
تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي، على أن يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان المواد الأزهرية (القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية) يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس، في حين يُمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي المواد الأزهرية يوم الأربعاء 3 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم السبت 6 مارس، ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس،  اللغة العربية 9 مارس 2021.
 
WhatsApp Image 2021-02-15 at 8.05.14 PM
 
WhatsApp Image 2021-02-15 at 8.05.14 PM (1)

 


امتحانات الازهر

الازهر الشريف

الفصل الدراسى الاول

امتحانات الفصل الدراسى الاول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة