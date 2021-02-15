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الأرصاد الجوية: هناك حالة من انخفاض الرؤية على الطرق فى موجة الطقس السيئ

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:48 م
الأرصاد الجوية: هناك حالة من انخفاض الرؤية على الطرق فى موجة الطقس السيئ الشبورة على الطرق - ارشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد غدا طقس بها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، موضحًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار تستمر لثلاث أيام، وأن هناك نشاط كبير للرياح المحملة بالأتربة. 
 
 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم محافظات الجمورية، موضحًا أن درجة الحرارة تنخفض لـ6 درجات مئوية، والقاهرة غدًا تنخفض لـ14 درجة مئوية، والامطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على جنوب الدلتا، بينما هناك أمطار بسيطة ومتوسطة على القاهرة الكبرى.
 
 
 
وأوضح أن هناك حالة من انخفاض الرؤية على الطرق، موجهًا المواطنين بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية لارتفاع الأمواج لـ6 أمطار، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب التعرض المباشر للأتربة في المناطق الصحراوية، متابعًا: "درجة حرارة سانت كاترين تصل لـ2 درجة مئوية وهي المعتاد عليها"، مؤكدًا أن هناك انخفاض في درجات الحرارة، وتصل على شمال البلاد لـ7 درجات مئوية، والصعيد 5 درجات، موضحًا أن هناك صقيع على البلاد خلال ساعات الليل بشكل كبير.
 
 

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