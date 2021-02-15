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الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج لـ6 أمتار

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:49 م
الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج لـ6 أمتار انذار بحرى
كتب محمود راغب

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر من الثلاثاء للخميس المقبل.
 
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد نشاطا للرياح الشمالية الغربية تتراوح سرعتها من 30 لـ 45 عقدة، وارتفاع الموج يوم الثلاثاء من 3.5 لـ 5.5 متر، ويوم الأربعاء من 4 لـ 6 أمتار مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الروية الأفقية، فضلا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدى لسقوط الأمطار الغزيرة.
 
أما البحر الأحمر فسيشهد نشاطا للرياح الشمالية الغربية مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وارتفاع الموج من 3.5 ل 4.5 متر على خليج السويس، ومن 3 لـ 4.5 على البحر الأحمر.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء، طقسا باردا على القاهرة والوجه البحرى ورياحا نشطة،    وطقسا باردا على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية،  طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد،  أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة ،  وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .
 
 
 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .
 
كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .
 
كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين  شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
 
 
 
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