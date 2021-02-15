اشتباكات بالأيدى و الكراسى فى انتخابات "المحامين" بجنوب القاهرة

كتب محمد السيد

وقعت اشتباكات بالأيدى و الكراسي بين عدد من أنصار بعض المرشحين في انتخابات النقابة الفرعية لمحامي جنوب القاهرة، والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وأصيب عدد من المحامين بالرأس و الوجه.

وكانت قد شهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة، والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديدين، وكذلك فى انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادى النهرى بالمعادى.