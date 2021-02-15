اليوم السابع
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استكمال أعمال تطشيب 1032 وحدة بمشروع الإسكان المتميز في أسوان

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:32 ص
استكمال أعمال تطشيب 1032 وحدة بمشروع الإسكان المتميز في أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه عقد اجتماعاً ضم مسئولي الجهات التنفيذية وشركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان المتميز بحى العقاد. وقرر تكليف إحدى الشركات باستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج، على أن يتم تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ.

وشدد المحافظ، على ضرورة التزام الشركة المكلفة بتكثيف العمالة على مدار 24 ساعة، مع جودة التشطيب وفقاً لخطة زمنية محددة لتسليم هذه الوحدات في أسرع وقت ممكن ، مع الإعلان عن التوقيتات الزمنية لتسليم هذه الوحدات والمرافق العامة واللاندسكيب والمهندسين المسئولين عن الإشراف الفني عليها.

وأعطى اللواء عطية، تعليماته بوضع برنامج زمنى لتسليم 14 عمارة سكنية في التجمع الأول والتي تقوم بتنفيذها المجموعة الوطنية للإستثمارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية ، مع تلافى جميع الملاحظات التي أبداها الحاجزين أثناء تسليمهم للوحدات السكنية ، موجهاً الجهات القائمة على توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات بالإسراع في إنهاء جميع الشبكات قبل البدء في أعمال الرصف واللاندسكيب وهو الذى يتواكب مع إعداد التصميمات الخاصة بمنطقة الخدمات.

 

 


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