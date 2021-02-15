أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن الانتهاء من استعدادات النقابة لمتابعة الأداء الإعلامى خلال شهر رمضان الكريم، مضيفا أنه سيتم إضافة قدرات جديدة للمرصد الإعلامي المتواجد بالنقابة حتى يشمل كافة الوسائل لمتابعة أداء الإعلاميين وتحديدا  فيما يخص البرامج الدينية و برامج التوك شو و البرامج الترفيهيه سواء كانت تليفزيونية أو إذاعية.