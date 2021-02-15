كتب محمد السيد

أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن الانتهاء من استعدادات النقابة لمتابعة الأداء الإعلامى خلال شهر رمضان الكريم، مضيفا أنه سيتم إضافة قدرات جديدة للمرصد الإعلامي المتواجد بالنقابة حتى يشمل كافة الوسائل لمتابعة أداء الإعلاميين وتحديدا فيما يخص البرامج الدينية و برامج التوك شو و البرامج الترفيهيه سواء كانت تليفزيونية أو إذاعية.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة أصدرت حتى الآن أكثر من 300 تصريح مزاولة مهنة، متابعا :" نفتح الأبواب يوميا أمام العاملين بالوسائل الإعلامية لتقنين أوضاعهم ما بين الحصول على العضوية أو تصاريح مزاولة المهنة"، مناشدا جميع الإعلاميين أن يقدموا أعمالا تتماشى مع هذا الشهر الكريم و أن يشعروا المواطن من خلال برامجهم بالروحانيات والجو الروحانى .

يذكر أن قانون نقابة الإعلاميين، حدد إجراءات القيد بالنقابة وطرق التظلم من قرار رفض القيد والحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة وكذلك مهام واختصاصات النقيب والسكرتير العام والجمعية العمومية للنقابة.

واشترطت المادة السابعة من القانون على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتي :

- أن يكون مصرياً.

- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

-ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.