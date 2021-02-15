ارتفاع واردات مصر من الذهب الخام إلى 702 مليون جنيه فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

ارتفعت واردات مصر من خام الذهب بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 702 مليون و480 ألف جنيه "43 مليون و905 ألف دولار" في شهر نوفمبر الماضي – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه-، مقابل 129 مليون و536 ألف جنيه "8 ملايين و96 ألف دولار" في نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو "35 مليون و809 ألف دولار".

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات أشكال الذهب كانت ضمن الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية في نوفمبر الماضي نحو مليار و816 مليون دولار، مقابل مليار و911 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 94 مليون و898 ألف دولار، ومن بين السلع الوسيطة أيضا كانت واردات الزيوت والشحوم والتي تراجعت إلى 7 ملايين و921 ألف دولار، مقابل 30 مليون و123 ألف دولار، بتراجع بلغ 22 مليون و202 ألف دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 11.2%، وبلغـت 2.2 مليار دولار نوفمبر الماضى، مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما تراجعت الواردات بنسبة 7.4%، وبلغت 5.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، مما ترتب عليه تراجع طفيف في قيمة العجز فى الميزان التجارى لتصل إلى 3.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.7٪.