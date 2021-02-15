ارتداء الجوارب ليلاً يساعدك على مقاومة الأرق والخلود للنوم سريعًا.. اعرف السبب

ندى سليم

كشف تقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية، عن علاقة ارتداء الجوارب ومقاومة الأرق، حيث تبين أن ارتداء الجوارب في السرير تساعد على النوم ومواجهة التوتر، بعد أن تبين أنها تساعد المخ على الاسترخاء وتوصيل إشارات توضح رغبتك في النوم.



علاقة ارتداء الجوارب بالخلود للنوم

وأكد التقرير أنه يجب علينا جميعًا ارتداء الجوارب في السرير يجعل القد دافئة ما يؤدى الى فتح الأوعية الدموية التي تبرد الجسم، وعندما يشعر الجسد بالبرودة فأنه يخبر الدماغ بأن الوقت حان للنوم، لذا فإن الأشخاص الذين يرتدون الجوارب يميلون إلى النوم بشكل أسرع.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن هناك ثمة علاقة بين حرارة القدم والخلود للنوم سريعًا، حيث تبين أن الجوارب الدافئة وإطفاء الأنوار من الطقوس التي تساعد على مواجهة القلق، يبدو أن ارتداء الجوارب في السرير يمكن أن يحسن قدرتك على النوم، والسبب هو أنه إذا كانت قدميك دافئة فإنها تتسبب في تمدد الأوعية الدموية، وهو جزء من عملية استعداد الجسم للنوم.

وتوصل التقرير أيضًا إلى أنه كلما زاد اتساع الأوعية الدموية في أيدينا وأقدامنا، أسرعنا في النوم، وواجهنا التوتر والقلق.

وأوصى التقرير على ضرورة ارتداء جوارب تساعد قدمك على الاسترخاء وتكون صحية، لكن إذا كنت ترفض ارتداءها فيمكنك استبدالها بزجاجة ساخنة تعمل على تدفئة قدميك حتى تستطيع الخلود للنوم.

وذكرت تقارير سابقة أن أهم أسباب الأرق هو التوتر والاكتئاب وقد يكون ناتج عن تناول بعض الدوية والعقاقير التي قد تسبب لك توتر عند الخلود للنوم.