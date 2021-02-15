أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 7760 إصابة جديدة و83 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لارى - في بيان صحفى نقلته وكالة (إرنا) الإيرانية اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد بلغ ملیونًا و526 ألفًا و23 شخصًا من بينهم 3 آلاف و704 أشخاص في وضع حرج.
وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونًا و304 آلاف و330 شخصًا حتى الآن، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفیروس إلی 59 ألفًا و28 شخصًا.
يُشار إلى أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.
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