وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونًا و304 آلاف و330 شخصًا حتى الآن، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفیروس إلی 59 ألفًا و28 شخصًا.

يُشار إلى أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.