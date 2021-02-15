إيران تدعو اليابان للإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بسبب العقوبات الأمريكية

كتب أحمد عرفة

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليابان للإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بسبب العقوبات الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعرب محمد جواد ظريف، عن أمله بأن تقنع اليابان والاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع العقوبات عن إيران.

وفى وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى إظهار الإرادة السياسية وإرسال إشارة إلى إيران بأنها مستعدة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.