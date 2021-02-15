اليوم السابع
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الإثنين، 15 فبراير 2021 07:03 م
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إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:52 م
إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الرئي الإيراني حسن روحاني
رويترز

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قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر اليوم الاثنين إن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال كاظم غريب ابادي "سيتم تنفيذ قانون (أقره) البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!".

ويلزم قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين العام الماضي الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير وقصر عمليات التفتيش التي تجريها على المواقع النووية المعلنة فقط.


وكالة الطاقة الذرية

إيران

الاتفاق النووي

اخبار ايران

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