اليوم السابع
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الإثنين، 15 فبراير 2021 08:37 م
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إنجاز 80% من مشروع رفع المياه الجوفية فى "أبو مينا الأثرية" بالإسكندرية

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:28 م
إنجاز 80% من مشروع رفع المياه الجوفية فى "أبو مينا الأثرية" بالإسكندرية محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية خلال تفقده منطقة أبو مينا الأثرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية لمنطقة آثار أبو مينا الأثرية ببرج العرب، إن نسبة تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة تجاوزت 80% من المرحلة الأولى.

وأضاف محمد متولى، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن الإدارة تتابع تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية والتي تنفذها وزارة السياحة والآثار، حيث تم الانتهاء من حفر أول بئر من إجمالى 50 بئرا فى المرحلة الأولى، حيث سيتم وضع طرمبات شفط المياه بها لشفط المياه الجوفية، من خلال 170 طرمبة لشفط المياه  قادمة من إيطاليا والتى تم تصنيعها بمعايير خاصة لتتحمل ارتفاع نسبة الملوحة بالمياه الجوفية.

وأوضح متولى أن الإدارة اهتمت بتطوير المنطقة الأثرية ككل، حيث تمت إزالة كل التعديات على الأراضى التابعة للمنطقة الأثرية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم التنسيق مع قوات الأمن وإزالة كافة التعديات على منطقة أبو مينا الأثرية من بعض المواطنين، وتم إزالة 11 حالة تعد بنسبة 99% من الأرض، كما تم مؤخرا إزالة  نحو 5  آلاف متر من الحشائش ، والذي قام بة دير "ماري مينا" بناء علي التعاون والتنسيق الذي تم مع الانبا كيرلس افامينا رئس الدير والقمص تداوس افامينا مسئول ملف المنطقة الأثرية بالدير، ومسؤولي الدير.

وكان محمد متولى، مدير عام الآثار الإسكندرية، قد تفقد منطقة أبومنا الأثرية اليوم رافقه فيها محمد عبد الرسول مدير عام آثار أبو مينا، خالد الصفتي مدير عام شئون المناطق ومفتشي آثار المنطقة.


الاسكندرية

ابو مينا

دير مارمينا

الاثار القبطية

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